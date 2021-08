Mercoledì 11 Agosto 2021, 12:02

Sabaudia rende omaggio al grande Gigi Proietti. Questa sera, a partire dalle 21, in Piazza del Comune, nell'ambito del Sabaudia Studios, il festival del Cinema italiano, sarà proiettato il film Febbre da cavallo La mandrakata, commedia di Carlo Vanzina del 2002 del quale sarà mostrato un videomessaggio in occasione dell'evento. Sarà presente alla serata il critico cinematografico Raffaele Rivieccio. Ospite d'onore l'attrice pontina Manuela Arcuri con il Duna d'oro per la sua brillante carriera e l'interpretazione ne: I Luoghi della Speranza, docu-film che affronta il tema oncologico, diretto da Enzo Dino, prodotto da DR Movie e distribuito dalla 102Distribution. Il film è disponibile su Amazon Prime Video e Chili Italia, e da settembre inizierà il suo percorso internazionale. Durante le prime serata del Sabaudia Studios grande è stato l'afflusso di pubblico costituito da cittadini e turisti che hanno gremito piazza dal Comune. Non solo proiezioni di film sul grande schermo ma anche confidenza, racconti, ricordi degli ospiti che si svelano nel pre-festival. Registi, attori, sceneggiatori che raccontano gustosi retroscena che hanno accompagnato quei film che hanno fatto la storia del cinema italiano. Nella conduzione delle serate si sono alternate le attrici Tosca D'Aquino e Flora Canto affiancate dal giornalista Gian Luca Campagna. Il festival del cinema volge ormai al termine. Domani e dopodomani si terranno gli ultimi due appuntamenti con Divorzio a Las Vegas di Umberto Carteni e Ostaggi di Eleonora Ivone. Gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito. Le serate sono organizzate nel rispetto delle normative anti covid.

