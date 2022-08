Lunedì 22 Agosto 2022, 11:21

Nuovi archivi musicali si sono aggiunti agli oltre 200 già ospitati nella struttura pubblica dell'Archivio dei Musicisti messa a disposizione dal Comune di Latina negli edifici della Casa della Musica, inseriti nel piano strategico Grandi progetti beni culturali del Ministero della Cultura. Il musicologo e collezionista Maurizio Tiberi (1939) ha donato la nastroteca creata in una vita di ricerche e motore di molte delle sue edizioni discografiche, pubblicazioni e trasmissioni radiofoniche.

Marion Powell, moglie del violoncellista Francesco Strano (1940-2020), ha donato l'archivio del marito che per quarant'anni è stato prima parte del complesso I Musici.

Fondo importante quello delle sorelle Fausta Labia (1870-1935) e Maria Labia (1880-1953) contesse e soprani che cantarono con Arturo Toscanini e al cospetto dei grandi compositori dell'epoca. Il fondo, contenente anche i loro archivi, è stato acquistato dall'associazione Amici di Piero Buscaroli di Bologna sul mercato antiquario e donato al Dizionario della Musica di Latina.

Federico Leone, nipote del compositore Giuseppe Mulè (1885-1951), ha donato un'altra importante parte dell'archivio del nonno che insieme a quella già presente si va a ricomporre all'interno del Dizionario della Musica di Latina. Si ricongiunge a quello già presente nel DMI un altro pezzo dell'archivio di Bernardino Molinari (1880-1952) grazie alla preziosa donazione di Alessio Tosoni. Il materiale è naturalmente a disposizione di studiosi, ricercatori, laureandi, studenti, collezionisti, musicofili.

«Oltre al tradizionale appello di continuare a segnalarci gli archivi musicali in cerca di casa, desideriamo lanciarne anche uno di sostegno allo sforzo economico del Dizionario della Musica di Latina per i trasferimenti degli archivi da tutta Italia a Latina aumentati esponenzialmente», spiega il direttore Claudio Paradiso. Peraltro la Regione Lazio pubblicherà il catalogo generale degli Archivi presenti nel Dizionario della Musica. Sarà pronto in settembre e sarà gratuito.