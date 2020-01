E' finito zero a zero il derby tra Latina Calcio 1932 e Aprilia - valido per la diciassettesima giornata del girone G della serie D, giocato oggi pomeriggio allo stadio Francioni, nel recupero della sfida rinviata il 21 dicembre scorso per il maltempo. Il Latina sale a 27 punti (e resta sesto), l'Aprilia a 24 punti (in nona posizione).

Ultimo aggiornamento: 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA