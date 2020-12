«Il cuore grande di Ciccio»: quattro serate di raccolta benefica in memoria di D'Alessio

Era il 22 giugno scorso quando la notizia rimbalzò negli ambienti della pallacanestro pontina. Massimiliano D'Alessio (per tutti da sempre Ciccio) ex cestista dell'Ab Latina dove conquistò uno scudetto Juniores nel 1973, poi allenatore di giovanili e prime squadre in molti club laziali era stato ricoverato per un malore improvviso, che in 24 ore (aveva 45 anni) lo strappò all'affetto della gente.

Il popolo del basket non lo ha però dimenticato, anche se il momento storico condizionato da una sfibrante emergenza sanitaria non ha permesso in estate di ricordarlo degnamente con tornei o manifestazioni sotto le stelle.



Ora, in occasione delle festività natalizie, basket e solidarietà andranno a braccetto: le società latinensi New Basket Time e Nuova Pallacanestro Latina organizzano un evento in quattro serate dal titolo Il cuore grande di Ciccio raccolta benefica Natale 2020: «Visto che tutte le attività a livello giovanile e campionati sono ferme faremo una gara di solidarietà - spiega Pippo D'Alessio, fratello di Massimiliano - nelle serate del 7, 10, 15 e 17 dicembre noi dello staff tecnico, in collaborazione con la Caritas, Croce Rossa e Smg Events aspetteremo la gente all'aperto, davanti al locale Old Tom, in Piazza del Mercato a Latina».

Nelle quattro sere, dalle 19 alle 20.30, chiunque volesse potrà portare cibo di tutti i tipi, pannolini, latte in polvere per neonati e giochi nuovi che saranno distribuiti in occasione ad alcune famiglie del capoluogo: «Tutte le offerte dovranno essere rigorosamente merce nuova - puntualizza Leo Ortenzi, coach del team di serie C della Nbt Latina e amico da una vita dei fratelli D'Alessio - in tempo di Covid non possiamo accettare giochi, vestiti o oggetti usati».

Oltre ai coach Ortenzi e D'Alessio, promotori della manifestazione sono i dirigenti della Nbt Luca Berardi, Marco Paone, Raffaella Mascolo, poi Andrea Fanti titolare dell'Old Tom e Giulia Barsi, compagna di Ciccio D'Alessio: «Questa iniziativa servirà a dare un segnale di ripartenza - conclude Ortenzi - speriamo di poter tornare al più presto in campo con le giovanili e la prima squadra: per chi è abituato a stare tutti i giorni in palestra questo periodo è veramente duro».

Stefano Urgera

