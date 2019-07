Il Comune di Latina cerca un legale esterno per difendersi dai "suoi" avvocati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Avvocatura del Comune di Latina fa causa all'ente e questo deve trovare ora un legale esterno per farsi difendere. Sembra un paradosso, ma è in realtà l'ovvia conseguenza della vicenda che ha visto l'Avvocatura contrapposta alla giunta sul nuovo regolamento dell'ufficio. La determina è stata pubblicata sull'albo pretorio: si tratta di un avviso di manifestazione d'interesse per affidamento di incarico legale per la resistenza al ricorso al Tar. La vicenda è quella del nuovo regolamento, contestato in più punti dai rappresentanti dell'ufficio, e per il quale scese in campo anche l'Ordine. Alla fine la giunta lo approvò, con alcune correzioni, dopo che era anche passato in delegazione trattante. Di quelle tre delibere, approvate tra aprile e maggio, i legali dell'ente chiedono l'annullamento, con ricorso presentato il 10 giugno e che loro - per ovvia incompatibilità - non possono patrocinare per l'ente. Ora l'avviso per un incarico che «risulta di particolare importanza e complessità, tenuto conto dell'oggetto, delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti».