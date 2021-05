Il commissario della Fipe Lazio Sud incontra i commercianti di Latina e Aprilia

Il nuovo commissario della Fipe Confcommercio Lazio Sud Valentina Picca Bianchi, ha incontrato alcuni operatori dei pubblici esercizi del Centro storico di Latina e di Aprilia. Incontri voluti affinchè si gettino le basi per un nuovo percorso condiviso con l’Associazione di categoria, dove al centro è stato posto il ruolo dei pubblici esercizi e il futuro delle imprese. Nei prossimi giorni, il Commissario incontrerà gli operatori delle altre aree della città di Latina e della Marina. “In un momento strategico come quello che stiamo vivendo, la vicinanza della Federazione assume un ruolo fondamentale. Sono a disposizione delle imprese del settore pubblici esercizi, per condividere idee e strategie per una immediata ripresa economica dei territori così duramente colpiti dalla pandemia” – spiega il Commissario Fipe.

“Auspico una forte adesione delle imprenditrici e degli imprenditori di entrambi i territori a lavorare congiuntamente per il bene della Categoria tutta che risulta strategica nella valorizzazione dei territori e vero impulso alla ripresa economica. La pandemia ci ha insegnato che solo l’unione può veicolarci verso quella luce che si intravede in fondo al tunnel”, ha concluso Valentina Picca Bianchi.





APPROFONDIMENTI LATINA Valentina Picca Bianchi commissario della Fipe Confcommercio Lazio Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA