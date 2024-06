Mercoledì 12 Giugno 2024, 08:20

Proseguono spediti i lavori per la realizzazione del commissariato di polizia ad Aprilia. Lo stabile, situato sulla via Pontina, all’altezza del chilometro 44, di proprietà della Resi Informatica spa, sarà pronto per dicembre come da cronoprogramma. Anzi, la speranza è che le opere di adeguamento della struttura possano terminare anche prima. Ieri mattina, intanto, il prefetto di Latina Maurizio Falco, insieme al nuovo questore pontino Fausto Vinci, hanno effettuato un sopralluogo nell’area dove sorgerà il commissariato di polizia.

Lo stabile, di ben tre piani, ospiterà sia gli uffici della polizia che quelli della stradale, quest’ultima attualmente ospitata nella struttura di via Gioacchino Belli, nel quartiere Montarelli. La visita è servita per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento dei locali, oltre a far conoscere il futuro presidio al nuovo questore Vinci.

«Aprilia attendeva il commissariato di polizia da oltre dieci anni – ha commentato il prefetto Maurizio Falco – dopo tanti anni stiamo finalmente portando a compimento quest’opera che sarà fondamentale per la città e per tutta l’area nord della provincia pontina. La struttura sarà terminata entro la fine dell’anno anche se, confrontandoci con la proprietà, nutriamo la speranza che i lavori possano chiudersi con qualche settimana di anticipo. Voglio sottolineare che in un anno concluderemo questo progetto. Non era una cosa scontata, anzi. Spesso le lungaggini burocratiche dilatano le tempistiche. In questo caso non è così. Stiamo facendo un vero e proprio miracolo. A dimostrazione che le cose si fanno e anche molto bene. Questa struttura sarà un fiore all’occhiello per la polizia. Sarà funzionale alle criticità che oggi esistono nella zona di Aprilia».

Il commissariato di Aprilia, oltre a costituire un rafforzamento dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio, rappresenterà anche un centro di gestione delle procedure amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di polizia e dell'attività di polizia giudiziaria.

Raggiante anche il questore di Latina Vinci. «Posso dire che il personale che lavorerà all’interno del presidio di via Pontina sarà consistente – ha spiegato – sicuramente costituito da più di cinquanta persone. Nei prossimi mesi, terminate tutte le valutazioni tecniche, quantificheremo con esattezza quanti agenti costituiranno questo importante presidio. Questo commissariato non sostituirà quello di Cisterna ma andrà a rafforzare la nostra presenza sul territorio».