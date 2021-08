Giovedì 12 Agosto 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 08:20



Lutto al Circeo per la morte di Alessandro Di Cosimo, 53 anni, noto nel panorama musicale pontino e anche oltre per la sua voce jazz, interprete di Frank Sinatra. Un artista ricercato, che si è lasciato trasportare dal ritmo con una passione innata, scoperta in età adulta e curata nei minimi dettagli. Di Cosimo, ribattezzato The voice, con l'appellativo di Sinatra, ma anche come Alex Sinatra, ha lottato sette mesi contro il cancro fino all'ultimo istante. Si è spento martedì, 10 agosto, poco dopo le 23, nella sua abitazione di San Felice Circeo confortato dall'affetto della sua compagna Annalisa Lamagna. Cantante e showman brillante di notte, Di Cosimo era un perfetto vigile urbano durante il giorno. Il sindaco Giuseppe Schiboni, la giunta i consiglieri comunali, i dipendenti del Comune si sono stretti attorno al dolore dei famigliari. Alessandro, oltre all'amatissima Annalisa, ha lasciato il fratello Gianluigi e la sua famiglia. Resta ora un silenzio straziante, esatta antitesi di una vita sempre piena di musica e di spirito. Buon viaggio fratellino, ha postato su Facebook Gianluigi Di Cosimo. I funerali avranno luogo oggi, 12 agosto, alle 17 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli al Circeo. Dallo stesso orario, fino al termine della cerimonia, sarà rispettato il lutto cittadino indetto dal sindaco Schiboni, interpretando il sentimento di commozione che ha attraversato l'intero paese. Saranno esposte sugli edifici pubblici le bandiere a mezz'asta, invitate le attività ad abbassare le saracinesche, anticipata alle 16.30 la chiusura al pubblico di uffici comunali per consentire ai colleghi di Alessandro di partecipare alle esequie. Alessandro Di Cosimo, al suo esordio da artista, partecipò alla trasmissione televisiva Tappeto Volante, condotta da Luciano Rispoli, per poi approdare in Ci vediamo in tv, Buona Domenica e al Maurizio Costanzo Show con la Demo Morselli Big Band. Di successo i progetti musicali a lui legati, come il gruppo Sinatra's mood o il Di Cosimo Quartet, e le varie edizioni di Be jazz collective a Latina e del Sunset Jazz Festival a Sabaudia.

