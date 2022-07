Lunedì 11 Luglio 2022, 10:24

I problemi del centro storico di Gaeta in uno dei primi incontri della nuova amministrazione comunale. Il sindaco Cristian Leccese e l'assessore al commercio Diego Santoro hanno ricevuto in Comune una delegazione della neonata associazione Condominio Gaeta vecchia.

«Accogliamo con entusiasmo - ha affermato il sindaco - il gruppo di cittadini della nuova associazione a cui auguriamo una proficua attività. Il nostro centro storico è un gioiello che racchiude in sé tante realtà: dal patrimonio culturale di inestimabile valore, alle attività commerciali, ai diversi ristoranti, pub, bar e pizzerie che sono molto frequentati soprattutto nel periodo estivo. Una realtà molto complessa, dove la tutela e la salvaguardia anche del patrimonio e delle aree pubbliche sono tra le priorità che ci siamo posti. Dobbiamo soprattutto saper ben interpretare le esigenze dei residenti del centro storico ed anche grazie al Condominio Gaeta vecchia possiamo disporre di uno strumento che ci permette di saper rispondere più concretamente alle esigenze».

«La nascita del Condominio Gaeta vecchia ha rilevato l'assessore al commercio Diego Santoro - rappresenta un momento di crescita collettiva. La dimostrazione che ognuno di noi, a prescindere dai ruoli e titoli, può e deve fare qualcosa per la propria città. Seppur nominati da pochi giorni abbiamo ben chiara la strada da percorrere. Una strada impegnativa ma che ci vede camminare insieme a tante realtà che hanno a cuore la tutela del territorio e del patrimonio cittadino». Il coordinatore della neonata associazione, Emilio Donaggio, ha ringraziato il sindaco Leccese e l'assessore Santoro per la disponibilità manifestata già in questo primo incontro e ribadito «la sintonia con l'amministrazione comunale nel tutelare il decoro urbano; nel trovare soluzioni per una viabilità e mobilità sostenibile tutelando la salute attraverso la cura dell'ambiente e del patrimonio pubblico».