Il capo della Mobile Carmine Mosca promosso primo dirigente: lascerà Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capo della Squadra Mobile di Latina, Carmine Mosca, è stato promosso primo dirigente della Polizia di Stato. Mosca, 48 anni, è arrivato a Latina a maggio 2017 dopo aver guidato la Mobile del capoluogo siciliano. Conseguenza della promozione decisa oggi dal Consiglio di amministrazione della Polizia sarà l'addio alla Questura pontina entro i prossimi mesi. In questi due anni Mosca ha guidato importanti operazioni in terra pontina, come quella sul caporalato che ha smantellato l'organizzazione che sfruttava i braccianti grazie a protezioni dall'alto, o come quella che ha consentito di arrestare la banda di ladri che aveva messo a segno 64 colpi nel centro Italia, ma ha diretto anche le indagini di due importanti inchieste della Procura di Latina: Alba pontina, la prima in cui è stata contestata l'associazione a delinquere di stampo mafioso ai componeneti del clan del clan Di Silvio, e Arpalo che portò all'arresto dei vertici del Latina Calcio.