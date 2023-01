Il campionato mondiale di ghiaccio scolpito vinto a Gaeta da un artista francese

Sold out a Gaeta per la quinta edizione del World Ice Art Championship, il campionato mondiale di ghiaccio scolpito che registrato il successo - decretato da una giuria tecnica e una popolare - del francese Samuel Girault e la sua opera Fermate la guerra, con 547 punti. Secondo classificato il canadese Larry MarFarlane con Peace & Love con 492 punti e terzo il malese Kee Gawah con Il cacciatore con 488 punti. Due giorni di competizioni, con migliaia di visitatori ad ammirare, in piazza della Libertà, i 13 scultori provenienti da ogni parte del mondo - Marco Torrisi e Silvio Viola dall'Italia, Bernd Winter dalla Germania, Niels Brouwers e Thomas Weijenberg dall'Olanda, John Yong Chong Ming e Kee Gawah dalla Malesia, Larry MacFarlane dal Canada, Dominika Jarczok dalla Polonia, David Diatta dal Senegal, Frank De Conynck dal Belgio e Luka Radojevic dal Montenegro - impegnati a trasformare blocchi di ghiaccio in suggestive opere artistiche. L'evento, promosso dal Comune di Gaeta in collaborazione con l'Associazione Italiana Scultori di ghiaccio, che ha registrato un'anteprima il giorno dell'Epifania con Le Fiabe di ghiaccio, è entrato nel vivo sabato e domenica, regalando a grandi e piccini momenti di magia e divertimento. La particolarità della manifestazione si evidenzia non solo per questa nuova forma d'arte e per l'attività artigianale dei manufatti realizzati da professionisti apprezzati in tutto il mondo, ma soprattutto dalla possibilità di ammirare e assistere alla realizzazione delle sculture di ghiaccio in riva al mare. «L'idea di organizzare questa tappa unica al mondo - ha commentato il sindaco Cristian Leccese - in una città in cui la temperatura è superiore allo zero, condizione particolare e sicuramente più difficoltosa per gli artisti, è nata quasi come una scommessa con l'Associazione Italiana Scultori di ghiaccio. Ed ha confermato Gaeta città d'arte. Questo connubio inconsueto e suggestivo tra mare e ghiaccio si è sposato perfettamente con le nostre Favole di Luce che, dopo il successo riscosso in questi primi due mesi, si concluderanno il 16 gennaio».



Sandro Gionti© RIPRODUZIONE RISERVATA