Il caldo non molla, a Latina bollino rosso anche oggi e domani

Venerdì 13 Agosto 2021, 10:04

Latina resta una delle città più calde d'Italia. Il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore conferma il bollino rosso anche per oggi e domani: nel capoluogo pontino le temperature continuano a sfiorare i 40 gradi. Ecco le previsioni riportate nel bollettino del Ministero della Salute:



Oggi alle 14 la temperatura prevista in provincia di Latina è di 37 gradi, mentre quella percepita è di 38 (un grado in meno rispetto a ieri). Per domani situazione analoga: alle 14 prevista una temperatura di 36 gradi (due gradi in più la previsione per la temperatura percepita).