Il bollettino Asl in provincia di Latina: 47 casi e tre nuovi ricoveri

Giovedì 12 Agosto 2021

Ancora stabile la curva dei contagi sul territorio pontino. Oggi in provincia si contano infatti 47 casi in 12 comuni. Sono otto in particolare i positivi a Latina, sette nei comuni di Formia e Fondi, sei a Sezze e a Terracina, tre ad Aprilia e Gaeta, due a Minturno, uno a Cisterna, Itri, Priverno, Norma e Sabaudia. Per un totale di 519 contagi dall'inizio di agosto. Nessun decesso da ormai nove giorni, tre i ricoveri nelle ultime 24 ore e 33 le nuove guarigioni. Un ultimo dato infine riguarda la campagna vaccinale, con 3.509 somministrazioni in un giorno.