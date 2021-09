Latina, il bollettino della Asl: 32 casi in provincia, tre ricoveri

Sabato 4 Settembre 2021, 13:20

Sono 32 i nuovi casi riportati sul bollettino della Asl di oggi, per un totale di 162 nei primi quattro giorni di settembre. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, sei positivi sono stati accertati nei comuni di Aprilia e di Terracina, quattro sono a Formia, tre a Gaeta e Latina, due riguardano invece Cisterna, Minturno e San Felice Circeo, uno infine Roccagorga, Santi Cosma e Damiano, Sezze e Sonnino. Nessun decesso mentre tre sono stati gli ultimi ricoveri registrati in provinicia, 30 le guarigioni. Le somministrazioni di vaccino sono state 2.712.