Il bollettino Asl: 122 contagi, due ricoveri. Aumentano ancora le vaccinazioni

Sale la curva del covid, passando dai 97 casi di ieri ai 122 di oggi, ma in provincia non si registrano nuovi decessi. Nel capoluogo pontino vengono segnalati in particolare 32 contagi, 21 invece ad Aprilia e 19 a Cisterna. Sono stati inoltre accertati 12 casi a Terracina, sette a Sezze, quattro a Formia, tre rispettivamente a Cori, Fondi, Pontinia, Priverno, Sabaudia e San Felice, due a Roccasecca dei Volsci, uno nei comuni di Itri, Gaeta, Roccagorga e Sonnino. Due i ricoveri in ospedale e 90 le persone guarite. Aumentano ancora i vaccini: 4.912 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore, 3.980 booster, 606 seconde dosi e 326 prime dosi.