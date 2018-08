I 50 anni dell'Ab Latina: domani sesta puntata, i giovani leoni degli anni '70.

di Stefano Urgera

Nei 7 anni che passarono dalla fondazione del club alla promozione in serie B del 1975, l'Ab Latina costruì un settore giovanile formidabile, senza rivali in provincia, pochi nel Lazio. Dopo le finali juniores del 1972 con i nati nel 1953-54, a Castelfranco Veneto, il club nerazzurro capì che il lavoro sui giovani era fondamentale. In pochi anni i tesserati superarono le 200 unità, e le leve dal 1958 al 1962 produsero almeno una trentina di cestisti per annata. Si giocava dappertutto durante tutto l'anno, rigorosamente su campi all'aperto: Circolo Cittadino, Immacolata, Opera Balilla erano fucine per giovani talenti forgiati da Luciano Marinelli e il suo nutrito staff tecnico. Fioccavano i record, come potete vedere dai tabellini riportati qui sotto in una pagina che Il Messaggero dedicò, nell'aprile del 1973, a tutte le partite che si giocavano. In calce, poi, il tabelino del match record per antonomasia, tra i 1961 dell'Ab Latina e Cisterna giocato nel 1975. Su Il Messaggero cartaceo e Digital di domani, giovedì 2 agosto, la storia di quel record e di quegli anni che garantirono un lungo futuro del movimento cestistico a Latina. Nella foto in alto il gruppo dei nati nel 1956, sotto due squadre femminili dell'Ab Latina (annate dal 1960 al 1962) e poi (a sinistra) la leva maschile del 1959 e a destra quella del 1962-1963