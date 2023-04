Il 2 maggio arriva la Schlein a Latina per sostenere Coletta

Sabato 29 Aprile 2023, 00:47







La conferma è arrivata nella trìarda serata di venerdì, Elly Schlein sarà a Latina per sostenere il candidato sindaco di centrosinistra Damiano Coletta. Il giorno scelto è il 2 maggio, martedì, alle 21.15. Il candidato sindaco del centrosinistra - che alle elezioni del 14 e 15 maggio sarà sostenuto da una coalizione formata da Pd, M5S e dalle due liste civiche Lbc e Latina 2032 - salirà con la segretaria del Pd sul palco del Supercinema a corso della Repubblica. Era difficile fino a ieri ipotizzare l'arrivo della Schelina Latina in una campagna elettorale oggettivamente difficile per il centrosinistra, nella città che il centrodestra vuole riconquistare a tutti i costi. Poi, nelle ultime ore le cose sono cambiate repentinamente e in serata è arrivato l'ok dalla segreteria dem. La notizia è stata lanciata dalla pagina fb Democratici della provincia di Latina e il candidato sindaco raggiunto al telefono ha confermato.