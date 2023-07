Ieri black out elettrico, oggi di nuovo città a secco dalle 14

Un black out elettrico ha colpito diverse zone di Latina ieri pomeriggio creando disagi notevoli. In particolare l'interruzione ha riguardato l'area del Morbella, via Milano, via Fiuggi e tutte le strade limitrofe, ma anche il popoloso quartiere Q5. Il guasto sarebbe stato provocato da un sovraccarico della rete probabilmente collegato all'uso eccessivo di climatizzatori in un momento di caldo eccezionale. Il black out ha creato non pochi disagi, specialmente nelle palazzine e nelle attività commerciali dotate di ascensori. La situazione è lentamente tornata alla normalità intorno alle 19, con il ripristino dell'elettricità prima nel quartiere Q5 e poi in zona Morbella. Altre interruzioni si sono registrate anche nelle zone centrali del capoluogo.

ACQUA

E oggi i disagi si ripeteranno per una nuova interruzione idrica, necessaria per effettuare una serie di lavori sulla rete pesantemente danneggiata con almeno otto perdite di notevole entità. L'interruzione riguarderà dalle 14 i comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. Acqualatina informai cittadini che sono state predisposte nuove autobotti come servizio sostitutivo nei seguenti comuni: a Latina Zona Piccarello, via don Torello nei pressi del "Palabowling"; nel parcheggio di viale Mario Lauro Pietrosanti (alle spalle dell'ufficio Agenzia delle Entrate). A San Felice Circeo in piazza Italo Gemini (presso la pineta). Si ricorda inoltre che saranno presenti le autobotti già programmate a Latina in piazza Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e in Largo Cavalli (zona Q5); a Pontinia in piazza Kennedy; a San Felice Circeo in piazza IV Ottobre (B.go Montenero) e in via Sabaudia (presso piazzale commerciale); a Sabaudia in piazza del Comune. «La normalizzazione del servizio - spiega Acqualatina - è prevista nelle prime ore della mattina del 21 luglio. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083».

COMMISSIONE

I consiglieri comunali del Pd esprimono «sconcerto per questa nuova interruzione»: «Abbiamo protocollato al presidente della Commissione Lavori Pubblici una richiesta formale di convocazione alla presenza dei referenti di Acqualatina per meglio comprendere, e darne adeguata e diffusa pubblicità, lo stato di avanzamento dei lavori sulle condotte».