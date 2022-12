Lutto nel mondo della sanità pontina: morto Francesco Matera, per anni direttore dell'Icot

E' morto Francesco Matera, vice direttore generale del gruppo "Giomi" e per venti anni direttore amministrativo dell'Icot di Latina. Da tempo si era stabilito a Firenze, dove rappresentava il gruppo, e lì è deceduto a causa di un tumore che lo ha portato via in pochi mesi.

Il manager aveva 68 anni, da sempre era nel mondo della sanità e con il gruppo della famiglia Miraglia aveva contribuito a una serie di iniziative a Latina - tra le quali la definizione dei rapporti con l'università - ma anche a Firenze e Cortina d'Ampezzo, dove si era occupato della gestione delle strutture entrate a far parte dell'universo "Giomi".

Apprezzato per le sue capacità manageriali, dai colleghi e collaboratori all'interno del gruppo e dai rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto per le sue doti umane e la capacità di stemperare qualsiasi tensione.