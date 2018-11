I volti dei carabinieri e i siti Unesco protagonisti del calendario dell'Arma 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un volto per ogni mese con il riconoscimento a ciascuna specialità dell'Arma, i siti dell'Unesco a fare da sfondo. «Se l'Italia è il quadro - scrive il comandante generale dei carabinieri nel presentare il calendario - siamo lieti di farne la cornice»Come da tradizione la presentazione del calendario 2019 è avvenuta praticamente in contemporanea, quindi anche al comando provinciale di Latina. A illustrare la nuova edizione il tenente colonnello Pietro Dimiccoli, alla presenza del comandante della compagnia di Terracina, di un comandante di stazione, di due donne carabinieri una della Forestale e una del reparto operativo «in modo di rappresentare - ha spiegato - proprio quei volti che ritroviamo nel calendario».Il documento, edito dal 1928 con la sola interruzione durante la seconda guerra mondiale, stampato in un milione e mezzo di copie, è ormai oggetto da collezione, come anche l'agenda illustrata sempre oggi. L'edizione 2019 del calendario vuole ricordare i 40 anni dei siti Unesco e i 50 dalla creazione dei carabinieri che si occupano di tutela del patrimonio artistico.