Domenica 27 Marzo 2022, 15:01

«Passano gli anni ma l'emozione non cambia. Anzi, raddoppia. Siamo orgogliosi di ricevere questa riconferma, riuscire a mantenere alto il livello di qualità del nostro prodotto e migliorare è il principale obiettivo del nostro progetto: filiera Ac-corta, fornitori selezionati, paste autoprodotte, educazione alimentare, trasparenza e sensibilizzazione». E' particolarmente felice Veronica Fedele, avvocato 42enne che festeggia per il sesto anno consecutivo con la Gretel Factory il premio dei Tre Coni della nuova edizione della guida delle Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso, presentata alla fiera Sigep di Rimini, tra i più importanti saloni al mondo dedicati all'arte dolciaria, panificazione, caffè e cioccolato. Un progetto ambizioso e complesso, perché Gretel Factory, che ha le sedi a Formia, Gaeta e Scauri, è al top dal 2017. Rientra tra le 60 migliori gelaterie nazionali.

«Inutile nascondere le difficoltà che abbiamo vissuto negli ultimi due anni con le restrizioni che hanno messo a dura prova la sopravvivenza del nostro progetto dedicato ai bambini spiega la titolare, Veronica Fedele - Gretel è sempre più l'agrigelateria didattica di riferimento dell'intero golfo di Gaeta. Ogni settimana organizziamo corsi, laboratori, feste di compleanno alternative con format dedicati, che vanno letteralmente a ruba». La settimana scorsa, in occasione della festa del papà, Gretel ha aderito in contemporanea con le altre gelaterie italiane all'iniziativa solidale Un gelato per l'Ucraina, a sostegno della campagna di raccolta fondi promossa da Emergency. È stato realizzato uno speciale cono all'insegna della pace e di due gusti monocromatici per ricordare la bandiera ucraina: il gusto giallo è una crema allo zafferano di terra di lavoro al profumo di arancia e il blu un gelato al fiordilatte in infusione di pea flowers e camomilla.

