I racconti di Sabaudia dedicati a Lucio Dalla e Michele Mondella

Ultimo aggiornamento: 12:42

Sarà dedicata a Lucio Dalla e a Michele Mondella, fraterno amico e promoter storico dell'artista, la nuova edizione de I racconti di Sabaudia. Il volume, ideato e curato da Maria Costici, con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Provincia di Latina, il sostegno dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, Poste Italiane e Consorzio Mare Pontino, ha una tiratura limitata di 11.000 copie con utilizzo di carta ecologica, ed è distribuito gratuitamente presso gli stabilimenti e gli alberghi del litorale.Le prefazioni sono affidate al Presidente del Parco Nazionale del Circeo, Antonio Ricciardi e all'amministratore delegato del GSE Roberto Moneta. Due le sezioni per un totale di ventisette racconti. Nella prima spazio a dieci nomi noti, mentre la seconda è dedicata agli autori emergenti e raggruppa i racconti dei diciassette finalisti del concorso letterario nazionale.LA GIURIAQuesta sezione sarà soggetta a votazione da parte di due giurie: una popolare, composta dai lettori delle spiagge che voteranno tramite una apposita scheda, e una d'onore presieduta dal Presidente del Coni Giovanni Malagò.Tra gli scrittori vip Silvana Casato Mondella, Vittorio Cecchi Gori, Eleonora Giorgi, Simona Marchini, Federico Vespa, Marco Zonetti e Gianvito Lomaglio storico dirigente Rai, Alessandra Necci, Lorenzo Porzio, Cristiano Viotti, Raimondo Astarita. I Racconti di Sabaudia spiccheranno il volo in giro per i cieli partendo dall'Aeroporto Leonardo da Vinci. Per questa iniziativa culturale, Aeroporti di Roma metterà gratuitamente a disposizione dei passeggeri presso l'area di Imbarco E centinaia di copie del più ricercato libro dell'estate. Novità di questa edizione il bouquet Racconti di Sabaudia realizzato dai maestri Floral Designer di Interflora Italia composto da rose ramificate, Lisianthus e piante del territorio pontino reperibile presso i fioristi affiliati.