I preti camerieri per una sera alla cena dei poveri organizzata dalla Caritas di Latina

Una serata all'insegna della serenità nel periodo delle feste. Così ieri sera - mercoledì 2 gennaio - i poveri che abitualmente usufruiscono della mensa cittadina della Caritas di Latina hanno cenato al ristorante, con dei camerieri d'eccezione: i preti della città.L'evento è stato reso possibile grazie ad Antonio e Cristina Polzella, titolari dell'azienda agrituristica “Bacco e Circe” del capoluogo, i quali hanno inteso offrire alla chiesa di Latina, per il periodo natalizio, un momento conviviale di festa dedicato ai poveri e alle persone in difficoltà.Con il coordinamento del vicario foraneo di Latina, don Gianni Toni, e il contributo della Caritas diocesana è stato organizzato questo evento che ha visto coinvolti i circa cento speciali ospiti. Gli stessi preti della città hanno condiviso l'iniziativa tanto da mettersi a disposizione come camerieri «un segno del senso del servizio e dell'attenzione ai più poveri e ai deboli che deve continuare ad animare le comunità parrocchiali della diocesi» - si legge in una nota.Quello della mensa Caritas di Latina è solo uno degli esempi in tal senso: il servizio è assicurato tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, con una turnazione giornaliera delle parrocchie cittadine che mettono a disposizione i volontari e le stesse derrate alimentari per coprire oltre cento pasti al giorno a favore di persone straniere ma anche di molti italiani. «Uno sforzo enorme che si unisce a quello compiuto dalle singole Caritas parrocchiali o comunque in altri modi da ogni Parrocchia nell'assicurare vicinanza materiale e spirituale ai bisognosi, fornendo loro cibo o anche un momento per parlare dei propri problemi».Per i casi più complessi è attivo il Centro di Ascolto della Caritas, con sede in piazza San Marco, accanto alla chiesa