"I nostri servizi e non solo", la Cisl di Latina fa il punto tra economia e spettacolo

Un'iniziativa diversa per parlare di sindacato, servizi e per trascorrere ore spensierate. La Cisl di Latina ha organizzato per questo “I nostri servizi e non solo” al teatro "Moderno" per una riflessione sull’importanza sociale che svolgono oggi i Caf e i patronati: «Stiamo fornendo un servizio alla collettività – ha spiegato il segretario provinciale, Roberto Cecere – che lo Stato in questo momento non potrebbe garantire eppure i tagli hanno messo in difficoltà le strutture, considerando che ci stiamo occupando anche delle domande del reddito di cittadinanza e di quota 100».Centinaia i partecipanti, i quali prima hanno assistitito alla parte istituzionale, poi a quella "ludica". C'è stato anche il discorso dell'economia da rilanciare e il segretario ha rimarcato come: «è fondamentale insistere sull’autostrada Roma – Latina. Importante anche non dimenticare la questione aeroporto: se vanno via i militari come sembra alla fine dell’anno resterebbe un’altra cattedrale nel deserto. Poi c'è il discorso sulla sanità con attese impossibili e quello della mancanza di lavoro sul territorio, perché negli ultimi anni non si è fatta una politica di accoglienza alle imprese».Dalla parte sindacale si è passati a quella culturale, con la presenza dello scrittore Pierluigi Felli, passando per lo spettacolo teatrale “Sipario” di Orazio Mercuri, con un riadattamento di pezzi di Gaber e Pirandello, quindi la musica del trio di Giovanni Aversano centrata sul sud e il brigantaggio e ancora attualissima.