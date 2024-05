Venerdì 31 Maggio 2024, 06:25

Un finto fisioterapista è stato scoperto e denunciato dai carabinieri del Nas di Latina a Fondi nel corso di una serie di controlli mirati a contrastare l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. L’uomo è il titolare di un centro di riabilitazione e posturologia nella cittadina del sud pontino e operava senza i necessari titoli per l’esercizio della professione.

I militari, coordinati dal maggiore Felice Egidio, lo hanno scoperto durante una delle ispezioni che stavano eseguendo negli studi medici e terapici, ed hanno provveduto immediatamente a chiudere lo studio. L’uomo, un cinquantenne di Fondi, invece è stato segnalato all’autorità giudiziaria e ai sensi dell’articolo 348 del codice penale rischia addirittura con la reclusione fino a due anni e una multa pesante, a ben cinque zeri. La struttura, comprensiva di tutte le apparecchiature elettro-medicali contenute al suo interno e dal valore complessivo di circa mezzo milione di euro, inoltre ha già subìto il sequestro preventivo.

L’uomo infatti era infatti in possesso del solo titolo di laurea in Scienze motorie ed è iscritto all’Unione Nazionale dei Chinesiologi, ma svolgeva in modo irregolare la professione di fisioterapista. Effettuava sui propri pazienti manipolazioni e trattamenti terapeutici riabilitativi tipici della professione dei fisioterapisti, quando in realtà lui non lo era. Il cinquantenne per questo genere di applicazioni era solito usare anche le apparecchiature elettromedicali presenti nello studio, dove lavorava come unico professionista e in autonomia, emettendo anche fatture. Le «figure erogatrici di servizi di carattere medico e sanitario, per lo svolgimento della professione, richiedono il possesso di titolo accademico e di iscrizione al relativo albo» spiegano i carabinieri in una nota. Per cui il titolare della struttura è stato subito bloccato e il suo studio chiuso. Farsi manipolare da un finto fisioterapista può infatti comportare vari rischi per i pazienti che si rivolgono a lui con fiducia; rischi che vanno dalla salute fisica al benessere psicologico della persona letteralmente ingannata su un elemento importante come quello della salute. Manipolazioni errate infatti possono peggiorare la condizione iniziale del paziente, causare strappi o stiramenti; una pressione eccessiva su determinati punti può danneggiare i nervi o causare fratture, dolore, o determinare l’aggravamento di patologie muscolo-scheletriche già presenti e per le quali si era cercata una cura nel luogo sbagliato dal professionista sbagliato.