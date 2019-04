I medici scarseggiano, niente reperibilità notturna all'ospedale di Fondi

«Data la nota carenza di personale medico» da oggi e fino a nuovo ordine la reperibilità notturna per il reparto di dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi è sospesa. Viene reso noto dal responsabile, il quale mette le mani avanti sottolineando come «i pazienti non rimangono senza assistenza notturna» perché c’è comunque un medico al pronto soccorso (e ci mancherebbe) e all’occorrenza anche un anestesista. Se non bastassero a Terracina l’internista è disponibile per consulenze.



Ma di medico reperibile per Fondi - da oggi e fino a data da destinarsi - se ne riparla dopo una selezione in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA