Ultimo aggiornamento: 17:44

Fare la? Il lavoro a tempo pieno più bello del mondo anche se gli imprevisti, purtroppo, sono sempre all'ordine del giorno. E quanto accaduto oggi ad una donna residente aha dell'incredibile.LEGGI ANCHE Maddie McCann, la procura tedesca: «È morta, dobbiamo solo ritrovare il corpo» La ragazza era scesa un attimo portando con sé le chiavi per ritirare una consegna quando il più grande dei suoi figli, che hanno quattro e un anno, ha inserito il blocco alla porta blindata.Vani i tentativi di indirizzare la stessa manovra al contrario: pochi istanti ed i piccoli erano già spaventatissimi.La signora, straniera ma da molto tempo residente in città, ha così pensato bene di salire al terzo piano, uscire da una finestrella e atterrare sul suo balcone.Peccato che, durante l'operazione, abbia avuto paura di saltare e sia rimasta bloccata in piedi sulla persiana.Attimi di panico in via Cavour tra i due bambini piccolissimi chiusi in casa e la mamma che, paralizzata dall'altezza e dall'apprensione per i figli, non è riuscita più né a salire né a scendere.Fortuna che un vicino ha notato la scena e ha chiamato le forze dell'ordine.Gli agenti del Commissariato, della Municipale e i Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino si sono precipitati in via Cavour, hanno sfondato la porta, tranquillizzato i piccoli e fatto scendere la signora.Prezioso l'intervento dell'ispettore Gaetano Vittoria che, senza perdere tempo, ha preso in mano la situazione e ripristinato la quiete della stradina, nel centro storico di Fondi dove, nel frattempo, si erano assiepate decine di persone.Tutto bene quel che finisce bene, insomma, ma fare la mamma si conferma il lavoro più difficile del mondo.La giornata di oggi è stata una lezione memorabile per la signora che, la prossima volta, prima di agire impulsivamente proverà senz'altro a chiedere aiuto.