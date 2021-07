I detriti di Posidonia, da problema a risorsa

Martedì 6 Luglio 2021, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 10:39

Non più un disagio o un problema da affrontare: la Posidonia oceanica, pianta acquatica tipica delle coste italiane, può essere una vera e propria risorsa. Un cambio di prospettiva al centro di un convegno online organizzato dalle 11 alle 13 di oggi. «Si tratta di un evento che riporta all'attenzione dell'intera comunità l'importanza delle vegetazione marina e le migliori soluzioni alternative al conferimento in discarica dei detriti di Posidonia che si depositano nei porti e sulle spiagge» spiega uno degli organizzatori, Gabriele La Rocca.

L'incontro vedrà collegati esperti come Sergio Cappucci, ricercatore dell'Enea, e Monica Renzi, rappresentante scientifico del Bioscience research center, che relazioneranno sulle caratteristiche della Posidonia, sulla sua presenza nella darsena di Sperlonga e sul possibile sviluppo locale ad essa collegato.



Tra gli altri, interverranno il presidente del Parco Riviera di Ulisse Carmela Cassetta, il professore dell'Università della Tuscia Enrico Maria Mosconi, il referente dell'associazione internazionale Progetti Unesco Adriano Madonna e il presidente provinciale di Federlazio Marco Picca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA