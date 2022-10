Latina, i consorzi di Valmontorio: «Non scordateci di nuovo»

Raccolta dei rifiuti porta a porta ok, da aprile scorso, e da domani via libera alla linea 209 del trasporto pubblico locale estesa in strada Valmontorio e strada Alta, sul litorale di Latina. «La rinascita dei consorzi è iniziata con il piede giusto, ora serve continuità per non disperdere gli sforzi compiuti», commentano alcuni residenti.

Nunzia Carleo , presidente del Santa Rosa, Emiliano De Santis e Emanuele Allouche , rispettivamente presidente e consigliere del San Pietro, mostrano soddisfazione per i risultati raggiunti in pochi mesi colloquiando con la giunta di Damiano Coletta e ora rivolgono un appello all'amministrazione guidata dal commissario straordinario Carmine Valente, e a quella che sarà eletta il prossimo anno, affinché le 40mila persone che abitano nei 10 consorzi residenziali abbiano servizi al pari degli altri cittadini.

«Ne vale anche per la riqualificazione dell'intera zona compresa tra Foce Verde, Sabotino e Borgo Santa Maria, del tratto di litorale più bello di Latina, vicino a Torre Astura precisa la signora Carleo E' un beneficio per la collettività e per il rilancio dell'economia in quest'area.



LA STORIA

I dieci consorzi - anzi 11 perché ci sarebbe anche il Santa Rita che però si è sciolto poco tempo fa - sono nati negli anni Sessanta quando si costruiva liberamente senza pensare alle autorizzazioni. E così centinaia di lotti agricoli sono stati edificati per la seconda casa a due passi dal mare. Cinque si trovano in strada Valmontorio, due in strada Macchiagrande, due in strada Alta e uno in strada Astura. Oggi i consorzi rientrano nei cosiddetti nuclei abusivi sorti spontaneamente, e negli ultimi decenni è aumentata la popolazione residente in sottrazione a quella costituita da villeggianti.

STATO DELL'ARTE

«Il 98% delle abitazioni sono state sanate», spiega De Santis ricordando che ad inizi anni Duemila alcune costruzioni sono state demolite dal Comune non avendo concesso il condono. «Quello che a noi serve aggiunge - è il Piano di recupero per consentirci di realizzare tutte le opere di urbanizzazione. Serve una variante per il cambio di destinazione d'uso dei terreni. Eravamo in attesa, da parte dell'assessore Remigio Coco, delle linee guida per portare avanti questo discorso, ma la giunta è caduta e non vorremmo che questo percorso venisse interrotto».



Acqualatina

rete fognante

il ponte sul Mascarello

Grazie ad un accordo, sottoscritto nel 1998, con il Comune di Latina, i consorzi hanno potuto realizzare la rete idrica ed oggi gli abitanti sono utenti di. Tutto bene? «Quasi risponde De Santis Il consorzio Astura ha un unico contatore e non riesce ad ottenere da Acqualatina la separazione delle utenze. E questo è un dramma per l'amministrazione del consorzio che deve fronteggiare anche le spese di chi non paga la sua quota o lo fa in ritardo».In virtù dello stesso accordo del 1998, i consorzi hanno realizzato l'80% della, che però resta senza collegamento al depuratore. «Questa situazione è ferma dal 2007 e i consorziati si avvalgono dei servizi di autospurgo», commenta De Santis non nascondendo la possibilità che qualcuno possa scaricare illegalmente i liquami nel corso d'acqua più vicino, con gravi conseguenze per l'ambiente. «Ci è stato spiegato aggiunge Allouche che ora il problema è. Bisogna attendere la ricostruzione perché la struttura progettata prevede sottoservizi, quindi i tubi passeranno al di sotto del nuovo ponte».