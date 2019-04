I clan e la politica, ecco come venivano aiutati i candidati in provincia di Latina

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Messaggero digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I rapporti tra politica e clan criminali non sono recenti ma, stando a quanto sostengono i pentiti, l’attività “elettorale” del clan Di Silvio risale al 2006. Molto prima delle consultazioni dell’estate 2016, materia oggetto dell’ordinanza di custodia cautelare di Alba Pontina. «Parliamo del 2006-2007 e la corruzione è iniziata in quel periodo» dice Agostino Riccardo ai magistrati in uno dei tanti interrogatori resi da quando, nel dicembre 2016, è diventato un collaboratore di giustizia. L’ex esponente del gruppo rom nella deposizione del 16 luglio 2018 traccia un quadro preciso di come venivano condotte le campagne elettorali. Accuse che dovranno essere dimostrate dalle indagini in corso.Ed emergono anche le estorsioni “quotidiane”. Agostino Riccardo racconta agli inquirenti di essere stato contattato, ad esempio, per “calmierare” i prezzi del pesce al mercato del martedì e di essere intervenuto anche nella vicenda di un incidente, dove le vittime del “pizzo” sono un avvocato e una dipendente del Tribunale.