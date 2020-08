I Carabinieri scelgono un'immagine di Terracina per augurare una buona giornata sui loro social

Ogni giorno l'Arma dei Carabinieri sceglie di inviare il buongiorno ai milioni di persone che seguono i suoi social ufficiali da una città italiana diversa che ospita una stazione di Carabinieri. Negli ultimi giorni per ben due volte la scelta è caduta su città della provincia di Latina. Questa mattina su Facebook, Instagram e Twitter i militari hanno scelto di inviare il buongiorno da Terracina pubblicando la foto di una pattuglia che ha alle sue spalle l'inconfondibile profilo del tempio di Giove. Il giorno di ferragosto invece i Carabinieri avevano optato per un'immagine dell'isola di Ponza dalla quale avevano augurato a tutti i followers una felice giornata di festa. Di sicuro un'importante vetrina per le due città di mare grazie all'elevato numero di persone che seguono i social dell'Arma dei Carabinieri ed hanno potuto ammirare le bellezze di queste due località pontine.

Vedi anche > Dedicato all'impegno quotidiano dei Carabinieri il calendario dell'Arma 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA