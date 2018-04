I canottieri delle Fiamme Gialle di Sabaudia premiati dal Ministro Padoan per i successi sportivi

di Ebe Pierini

Gli atleti dei gruppi sportivi delle Fiamme Gialle che si sono particolarmente distinti per l’attività agonistica 2017 ed invernale 2017/2018, sono stati premiati, a Roma, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, del comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Giorgio Toschi, del presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, del comandante in seconda della Guardia di Finanza, il generale Filippo Ritondale, del comandante del Centro Sportivo, il generale Raffaele Romano, del presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli e di numerosi presidenti delle competenti federazioni. Tra i premiati anche 8 canottieri pontini del III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle di Sabaudia: i vincitori di medaglie ai campionati Mondiali 2017 Matteo Lodo, Domenico Montrone, Luca Rambaldi, Mario Paonessa e Paolo Perino e coloro che sono saliti sul podio ai campionati europei 2017 vale a dire Romano Battisti, Giacomo Gentili ed Emanuele Fiume. Assieme a loro sono stati premiati anche: Arianna Fontana e Martina Valcepina, Sofia Goggia, Dorothea Wierer, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal; Camilla Mancini, Loreta Gulotta, Daniele Garozzo, Irene Vecchi, Giorgio Avola, Luigi Samele ed Enrico Berrè, Ruggero Tita, Silvana Stanco e Martina Caironi, Andrea Giovannini, Fabrizio Donato, Flavia Tartaglini e Francesco Marrai. Assenti giustificati alla cerimonia il canottiere di Sabaudia Giuseppe Vicino, convalescente. L’evento si è aperto con la proiezione di un video celebrativo dei successi relativi alla stagione agonistica 2017 ed invernale 2017/2018. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Comandante Generale, il presidente del CONI, il comandante in seconda, il presidente del CIP e il comandante del Centro Sportivo hanno poi consegnato agli atleti i brevetti delle ricompense di ordine morale. "Insieme abbiamo costruito un percorso per cercare di capire cosa fosse veramente giusto, cosa andasse incontro alle istanze del mondo dello sport, per creare le sinergie possibili ed evitare competitività tra i gruppi sportivi militari - ha commentato Malagò - Questa è stata la formula vincente". "Voi, care atlete e atleti delle Fiamme Gialle, supportati dai vostri dirigenti e dai vostri tecnici, siete i migliori e più credibili testimoni del contributo che la Guardia di Finanza, nel solco di una tradizione ormai ultradecennale, fornisce allo sport italiano – ha aggiunto il comandante generale della Guardia di Finanza, Toschi - I cittadini guardano a voi atleti con stima, rispetto, considerazione ed entusiasmo: le vostre prestazioni appassionano, motivano, spingono all'impegno. Per questo avete una grande responsabilità: siete degli osservati speciali, anche nei comportamenti private e, quindi, dovete rappresentare un esempio per tutti, soprattutto per i giovani, e dovete utilizzare, a fin di bene, la vostra notorietà, perchè i campioni sono tali quando si distinguono per la loro condotta esemplare tanto nell'attività agonistica quanto nella vita quotidiana". “La cerimonia di oggi è probabilmente una delle più belle a cui abbia assistito in questi anni di Governo – ha concluso Padoan - Mi piace pensare che tutti gli atleti che in questi anni si sono succeduti nelle Fiamme Gialle siano stati spinti nella loro attività da due grandi motivazioni: l'essere sportivi e leali ed essere appartenenti al Corpo e quindi sportivi delle Fiamme Gialle. Siate orgogliosi di voi stessi, come io sono orgoglioso di voi, perchè siete portatori non solo dei valori dell'agonismo ma anche dei fondamenti di una società onesta e trasparente in cui si premia chi rispetta le regole e si punisce chi non le rispetta." Nel corso della cerimonia sono state anche consegnati i brevetti di promozione straordinaria per benemerenze di servizio dal comandante generale ai due atleti pontini Domenico Montrone e Matteo Lodo.



