I cani antidroga della polizia, Birba e Jamil, trovano 650 gr di marijuana a Latina

Ultimo aggiornamento: 12:15

I controlli della polizia nei quartieri "caldi" del capoluogo, dal Nicolosi, alle nuove autolinee al Q4, dopo alcune segnalazioni dei cittadini hanno consentito il ritrovamento oltre mezzo chilo di droga. L'altro pomeriggio due equipaggi della Squadra volante, 2 pattuglie del Reparto prevenzione crimine provenienti dalla capitale e due unità cinofile provenienti da Fiumicino, hanno perlustrato il territorio con posti di controllo e perquisizioni domiciliari.«I cani antidroga della Polizia, Birba e Jamil, con i loro conduttori alle 15,30 circa - spiegano dalla Questura - sulla scorta di informazioni preventivamente acquisite in forma confidenziale nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio e alla vendita al dettaglio di sostanza stupefacente di vario genere, hanno perlustrato il grattacielo di via Nervi e alla scala M del civico 44 hanno proceduto ad alcune perquisizioni domiciliari». Nel corso del servizio i cani antidroga si aono diretti con decisione verso un locale uso "cantina" al quattordicesimo piano dove è stato trovato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, per la precisione piantine essiccate di marijuana per circa 650 grammi, suddivise in tre buste. Trovati anche 50 eurio nonché ritagli di buste in cellophane per il confezionamento delle singole dosi. «Sia il denaro che la droga sono stati sequestrati, mentre il proprietario del locale, identificato per M.E., italiano del ‘56, è stato denunciato in stato libertà - spiegano dalla questura - L’attività si inserisce nel più ampio quadro di iniziative promosse al fine di contrastare lo spaccio degli stupefacenti, con particolare riguardo a quanto accade in ambito scolastico».