I Caetani come non li avete mai visti: le foto di famiglia esposte a Fogliano

Ultimo aggiornamento: 14:11

I Caetani che giocano a tennis sull'erba di Fogliano, ricchi e spensierati nella villa affacciata sul lago e sulle dune di Capo Portiere all'inizio del Novecento. Sembrano i Finzi Contini del romanzo di Bassani e forse lo erano, come la figlia del grande scrittore ha più volte raccontato. E' una delle sessanta foto esposte da oggi al Borgo di Fogliano, a Latina, nella mostra "I Caetani a Fogliano attraverso le immagini".Un viaggio nel tempo. In un'altra foto c'è Ada Bootle Wilbraham con un vestito ottocentesco che guarda i figli Roffredo, Gelasio, Leone e perfino Giovannella così novecenteschi nella loro eleganza casual, così moderni: mentre i "grandi" si facevano ritrarre con gli apparecchi fotografici a banco ottico, loro preferivano la Kodak Brownie, la macchina portatile che si chiamava come un biscotto e usarla era un gioco da ragazzi. Gelasio la comprò quando aveva vent'anni e qui a Fogliano vi ha scattato foto impareggiabili: suo padre sui trampoli, i fratelli in bicicletta, le partite a tennis.In un'altra immagine Gelasio è a bordo di un barchino a fondo piatto, appostato con il fucile, tra le canne del Lago di Fogliano, mentre aspetta il passaggio delle folaghe. Sembra Ernest Hemingway nella laguna di Caorle. Invece sono le battute di caccia organizzate dai Caetani a per i loro amici, i nobili romani. In una foto si vede Prospero Colonna che imbraccia il fucile sul pontile di Fogliano prima di salire sul barchino.La mostra racconta come passavano il tempo d'estate e d'inverno i duchi di Sermoneta nella loro tenuta sul mare pontino. Domenica mattina, nell'ambito delle iniziative organizzate dalla Fondazione Roffredo Caetani, dal Parco del Circeo e dal Reparto per la Biodiversita dei carabinieri forestali, oltre a una visita al giardino botanico sarà possibile vedere, in un raro filmato d'epoca recuperato dall'archivio Rai, le immagini del casino inglese (realizzato appunto per ospitare i reali d'oltre Manica) e le scene di caccia in quella che è oggi una riserva a tutela integrale, dove passano ogni anno aironi, cigni e fenicotteri rosa.Le foto della mostra rimarranno qui a Fogliano per ricordare ai visitatori gli anni d'oro di questa tenuta che oggi fa parte del Parco Nazionale dei Circeo, con la speranza che servano anche a ridare slancio ai progetti di recupero della villa padronale dei Caetani, ormai vicina al collasso definitivo, e di apertura al pubblico del Casino Ingelse, altro tesoro del Borgo di Fogliano.