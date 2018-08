I 50 anni dell'Ab Latina: domani, decima puntata. E' il 2009, il club promosso in A2

di Stefano Urgera

Dal 2001, anno dell promozione in B1, la terza serie nazionale del basket maschile, all'Ab Latina ci vollero altre otto stagioni per centrare un altro salto di categoria. Su Il Messaggero cartaceo e Digital di domani, 18 agosto, potrete leggere la storia del club nei primi dieci anni del nuovo secolo. La promozione in A2 arrivò nella primavera del 2009, grazie al team immortalato nella foto qui sopra. Da sinistra, in piedi: Giovanni Coronini, Ignacio Ochoa (capitano) Fabio Vannini, Luca Bisconti, Alberto Chiumenti, Andrea Pilotti, Marco Sist (preparatore). Seduti: Alejandro Muro, Ariel Svoboda, Salvatore Alesini (fisioterapista) Leo Ortenzi (aiuto allenatore) Giovanni Benedetto (capo allenatore) Luigi Salzano (aiuto allenatore) Jean Carlos Canelo, Daniele Romano. Decisiva gara-5 di una rocambolesca serie contro la Virtus Siena. Ecco il tabellino: Muro 10, Vannini ne, Canelo 3, Svoboda 24, Coronini 6, Chiumenti 6, Pilotti 7, Ochoa 9, Livera ne, Bisconti 12. All: Benedetto: Zambrini 2, Cournooh 5, Furlanetto, Casadei 8, Visigalli ne, Cuccarolo 16, Marcante 4, De Min 13, Diomede ne, Tomasiello 20. All: BilleriNegli anni precedenti si era consolidato sempre più il rapporto con lo sponsor, Cuomo Latticini: nelle foto qui sotto una visita della squadra allo stabilimento nel Natale 2006. Le foto delle squadre che vedete qui e sul cartaceo sono state fornite da Sonia Simoneschi e Donatella Schirra. Sulla vittoria del campionato se ne possono trovare altre sul profilo facebook "Associazione Latina basket 1968" curato dall'apassionato Fabrizio Di Rosa, ai tempi nello staff logistico del club.La squadra che nel 2009-2010 disputò l'A2. Da sinistra, in piedi: Giovanno Coronini, Davorin Dalipagic, Antonio Livera, Phil Missere, Mauro Liburdi, Daniele Valerio, Kelvin Creswell "Kc" Rivers, Donato Cutolo. Accosciati: Alberto Rosichini, Courtney Eldridge, Marco D'Anolfo, Enrico Pitton, Mauro Cantagalli.