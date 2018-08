I 50 anni dell'Ab Latina, domani undicesima puntata: la top 10 dei giocatori di Latina con il team nerazzurro

di Stefano Urgera

Il 9 settembre 2018, data in cui l'Ab Latina compirà 50 anni, s'avvicina. Prima della puntata conclusiva, che uscirà proprio in quel giorno, tre uscite antologiche con una soggettiva top ten dei giocatori più rappresentativi. Oltre seimila cestisti dall'anno della fondazione, il 1968, hanno giocato con la maglia dell'Associazione. Si partirà con i giocatori di Latina cha hanno giocato e vinto in gran parte a Latina. Poi i giocatori di Latina che hanno militato con squadre italiane in campionati di élite e infine con i cestisti che, venuti da fuori, hanno rinforzato l'Ab Latina nelle tante stagioni giocate. Scoprite, su Il Messaggero cartaceo e Digital di domani, 22 agosto, la prima top 10