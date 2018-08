I 50 anni dell'Ab Latina: domani settima puntata, dal 1981 al 1996. Gli anni del Cosmos

di Stefano Urgera

La fusione tra i tre club maschili di Latina (Ab, Sicma Sud e Pallacanestro) avvenuta nel 1982 doveva essere una mossa vincente, invece fu la fine dell'epoca d'oro della prima squadra. Solo il settore giovanile del nuovo club, denominato Cosmos, ma depositario del codice di affiliazione dell'Ab Latina, ne uscì potenziato. Dalla leva del 1964-65 (Ensoli, Gatto, Flavio Ferrari, Picozzi, Rocco Casalvieri) fino a quella del 1973-1974 (Pistilli, pavan, ravieli, Bompan, Guido Ripepi, Alessandro Zanier, Drudi, Martufi, Davide Nicolia) ogni anno giovani talenti si affacciavano alla ribalta, spesso acquistati dai grandi club di serie A. Nella foto in alto il team juniores del 1991 (nati 1972-73-74). Da sin il prepratore croato Ervin, Raffaello Gnessi, Daniele Martufi, Andrea Drudi, Alessandro Zanier, Maurizio Nania, Daniele Giordano, Paolo Pavan, Guido Ripepi, Daniele Ravieli, Mauro Gatto, Vincenzo Di Giulio, Massimo Bortoletto, Aldo Odone (allenatore) Luciano Marinelli (diesse). Accosciati: Mario Bompan, Sergio Traversari, Stefano Iacoboni: «Eravamo un team molto forte - ricorda Zanier - Ervin era arrivato dalla ex Jugoslavia dove c'era la guerra e ci faceva fare un lavoro fisico e tecnico durissimo ma efficace. Aldo Odone era l'allenatore. Perdemmo lo spareggio all'interzona di Roseto degli Abruzzi contro la Knorr Bologna, non ricordo il risultato, ma tutti dissero che quella partita meritavamo noi di vincerla». Questo team, l'anno dopo, con i nati nel 1973-74, vincerà lo scudetto di categoria in Puglia, a Santeramo in Colle, una stagione filata senza mai perdere una gara. Nella foto sotto la squadra, sponsorizzata per la prima volta dall'azienda Cuomo, e la festa dopo la vittoria. Su Il Messaggero cartaceo e Digital di domani, 7 agosto, la storia di quel periodo. Le foto storiche che vedete qui e sul cartaceo sono state fornite da Mario Bompan, Guido Ripepi, Sergio Tricarico, Celestino di Raimo. Se ne possono trovare altre sul profilo facebook "Associazione Latina basket 1968" curato dall'apassionato e super tifoso Fabrizio Di Rosa. Clicca qui