L'esperienza dell'hospice "San Marco" di Latina protagonista ad "Elisir"

L'hospice San Marco di Latina sarà nuovamente ospite della trasmissione televisiva "Elisir". Nella puntata in onda venerdì 4 marzo, Michela Guarda, dirigente infermieristico dell'unità di cure palliative, interverrà sul tema “Il benessere del malato”. La trasmissione di Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, i conduttori dello spazio quotidiano dedicato alla medicina di Rai 3.

«Il prendersi cura in modo attivo e globale della persona, oltre a formare l’obiettivo delle cosiddette cure palliative per “ottenere la migliore qualità di vita del paziente e dei suoi familiari” - si legge in una nota della clinica - rappresenta una sfida per il personale sociosanitario coinvolto che deve essere attrezzato e formato per affrontare tutte le problematiche connesse alla fase terminale di malattia. Nell’ambito dell’assistenza oncologica la comunicazione con il paziente e i familiari e la gestione della fase terminale rappresentano aspetti fondamentali della cura».

Fra i temi che verranno trattati le competenze comunicative degli operatori delle equipe multi-professionali impegnate nelle cure palliative in Hospice, in ospedale e a domicilio (medici, infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, assistenti spirituali, volontari); l'attenzione da parte del caregiver, aspetti come I’igiene personale, l’alimentazione e l’abbigliamento per migliorare la qualità della vita del malato «preservandone la dignità e limitando l'insorgere di infezioni o altre problematiche».