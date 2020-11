Hiv e Aids, Latina tra le 60 città europee "Fast track" per azzerare contagi e morti

Latina nel network internazionale delle Fast Track cities, che mette in rete più di 60 città in Europa che si impegnano a lavorare per il raggiungimento dell'obiettivo di azzeramento dei nuovi casi di Hiv e delle morti per Aids implementando la prevenzione e la cura, annullando il fenomeno della stigmatizzazione e sostenendo le iniziative locali.

È la notizia resa nota dalla Asl in occasione della giornata mondiale contro l'Aids in programma martedì 1 dicembre. Nonostante la pandemia, anche quest'anno la Asl l'Ospedale Goretti in collaborazione con il Comune, l'Università Sapienza, le associazioni (Sei come sei, Arcigay latina, Nps).

«È ancora più importante - si legge in una nota diffusa dall'azienda sanitaria - in questo momento, sottolineare la necessità di una diagnosi precoce e della prevenzione nelle malattie trasmissibili. Nessuno deve essere lasciato indietro, anzi alcuni servizi devono essere preservati anche in tempi di emergenza e non bisogna avere paura dell'ospedale. Negli ultimi mesi si è registrata purtroppo una riduzione del 60% degli accessi al test, nonostante l'ambulatorio sia rimasto sempre aperto». Anche per questo martedì 1 dicembre: (dalle 10 alle 17) sarà possibile effettuare il test Hiv unitamente, per chi vuole, al tampone rapido antigenico per Sars CoV-2. Saranno rispettate tutte le norme anti-Covid, con entrata diretta all'Ambulatorio di Malattie Infettive . Medici e infermieri specializzati potranno rispondere a tutte le domande. Sarà attivo anche l'ambulatorio ProntoPrep per le persone ad alto rischio. La prenotazione si può fare on line sulla pagina facebook 1 dicembre-World AIDS Day Latina

Sempre martedì, dalle 19, diretta sulla stessa pagina facebook dell'incontro: Prevenzione e cura hiv al tempo del covid: due pandemie a confronto. Interverranno esperti, medici sul campo, virologi, rappresentanti delle associazioni e tanti giovani. Il tema del World AIDS Day 2020 è Resilienza e Impatto!: fare il test precocemente e iniziare subito le cure necessarie è molto importante per bloccare la malattia e bloccare il rischio di contagio.

