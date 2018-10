Giovani e disagio, “Hikikomori” segnalati casi di isolamento in provincia

Ultimo aggiornamento: 10:48

Si auto recludono in casa, non studiano e non lavorano e nella maggioranza dei casi sono minori. Li chiamano hikikomori, termine giapponese che significa stare in disparte. Tra le loro caratteristiche il fatto di dormire di giorno e vivere di notte, proprio per evitare il confronto con il mondo esterno. L'unico appiglio con la società è la rete che però nella maggior parte dei casi, acuizza solo la condizione. E i casi, in provincia di Latina sono diversi, spesso segnalati allo sportello di ascolto istituzionale del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza gestito a Latina da Monica Sansoni (nella foto), così come lo sono i casi seguiti dall'associazione Hikikomori Italia che oggi, insieme al Comune di Fondi ha organizzato un convegno presso il Castello Baronale (dalle ore 15:30), dal titolo Hikikomori - il fenomeno dell'isolamento sociale giovanile.L'importanza di fare rete che vedrà la partecipazione, oltre che dell'amministrazione comunale, anche della associazione, e per la prima volta un ragazzo che ha sofferto di questa patologia e che ora è in recupero che porterà la sua testimonianza. Non sarà l'unico perché è importante capire anche come cambiano gli equilibri familiari, e allora ci sarà anche un genitore a raccontare come si svolge la vita con in casa un ragazzo Hikikomori.La dottoressa Monica Sansoni, illustrerà invece, i lati oscuri della rete a cui questi giovani vanno incontro. Sarà presente anche il componente del Nucleo operativo bullismo e cyberbullismo della provincia di Latina, Gianfranco Pinos che parlerà degli aspetti socio giuridici. «Questo è un male che affligge tutte le economie sviluppate ha detto Marco Crepaldi che ha fondato Hikikomori Italia perché c'è chi non riesce a sopportare la pressione della competizione scolastica quindi molla tutto e decide di auto escludersi». E alcuni casi si sono verificati anche in provincia di Latina, su Facebook esiste un gruppo di genitori che raccoglie esperienze.