Hashish e cocaina nei giocattoli per bambini: due arresti ad Aprilia

Un'inquietante scoperta quella effettuata dai carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile di Aprilia: ieri sera i militari hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso due giovani, di 29 e 28 anni.

Il primo è stato sorpreso a consegnare pacchi contenenti giocattoli al secondo, c’era però un particolare interessante: nei pacchi era nascosta della droga. La perquisizione domiciliare in casa del 28enne ha permesso ai carabinieri, diretti dal tenente colonnello Paolo Guida, di sequestrare 64 grammi di cocaina, 2 chili e mezzo di marijuana, altri 74 grammi di hashish. I militari hanno poi ispezionato altri pacchi con alcuni giocattoli ritrovando 1,6 kg di hashish. Il sostituto procuratore Martina Taglione ha disposto la convalida dell’arresto e detenzione in carcere. I due sono in attesa di giudizio presso la caserma di via Tiberio.