Formia, giochi per Halloween potenzialmente pericolosi: sequestrati 10.000 articoli

Articoli a tema per la festa di Halloween potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalle Fiamme gialle del comando provinciale di Latina. Il sequestro è stato effettuato in un negozio di Formia dove la Finanza ha tolto dal mercato oltre 10.000 prodotti privi del marchio “CE” e delle informazioni minime di sicurezza.



In particolare, i Finanzieri del locale Gruppo hanno individuato, presso un esercizio commerciale di recente apertura, numerosissimi articoli pronti ad essere immessi sul mercato e potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini: costumi per Halloween, maschere, accessori e make up per il trucco a tema per la festa dell’ultimo di ottobre, prodotti di bellezza, materiale da cartoleria e stickers, tutti non conformi alle norme poste a tutela dei consumatori.

