Ha insegnato a generazioni di latinensi, compie 100 anni la "maestra Marchionne"

Per tutti è "la maestra Marchionne". Ha insegnato a generazioni di latinensi e domani (26 luglio) soffia su 100 candeline. Un compleanno speciale per Maria Clara Marchionne che dopo il liceo, durante il fascismo, ha preso il diploma magistrale a Roma e quindi ha iniziato a insegnare, prima ancora della seconda guerra mondiale. Agli inizi, quando i collegamenti erano una chimera, si spostava a piedi da Sezze a Bassiano o dal centro del paese a Sezze Scalo. Una volta a Latina, dove si era trasferita con la famiglia, ha insegnato nella scuola di piazza Dante, a Palazzo M e in via Cialdini.



Centinaia, se non migliaia di alunni che la ricordano con grande affetto e spesso chiedono alle figlie (Gloria e Paola, insegnanti anche loro, buon sangue non mente...) della "maestra Marchionne", sempre amata dagli allievi quanto stimata dai genitori degli alunni. © RIPRODUZIONE RISERVATA