Guidava nonostante la patente ritirata, nei successivi controlli i Carabinieri trovano armi e droga

Guidava senza patente perché gli era stata già ritirata e nascondeva in casa armi e droga. E' la scoperta fatta dai carabinieri nel corso dei controlli del territorio svolti a Gaeta. L'uomo, 56 anni, è stato denunciato per guida senza patente- recidiva, possesso di sostanza stupefacente per uso personale, detenzione abusiva di armi da fuoco e taglio, omessa denuncia di detenzione armi.



L'auto sulla quale viaggiava, un'utilitaria, è stata sottoposta a sequestro per la successiva confisca. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto un fucile non funzionante, sprovvisto di matricole poiché non presenti ; due sciabole militari; una baionetta; una spada; bilancino e sostanza stupefacente (hashish) per uso personale. © RIPRODUZIONE RISERVATA