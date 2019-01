Guida ubriaco e drogato e tampona sette automobili: denunciato a Formia

Guidava ubriaco e drogato dopo la festa di fine anno e ha provocato un maxi tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 7 auto. È accaduto a Formia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri un'auto condotta da un 31enne casertano, in fase di sorpasso, è finita contro le altre autovetture. Il conducente all'arrivo dei militari dell'Arma è stato sottoposto ai test ed è risultato positivo sia all'alcol test, con grado alcolemico rilevato di 1,3 grammi per litro, sia all'uso di cannabinoidi. I conducenti delle altre auto sono rimasti lievemente feriti mentre il responsabile è stato denunciato e multato. © RIPRODUZIONE RISERVATA