Guida contromano drogato e ubriaco, la polizia gli ritira la patente e lo denuncia a Formia

Guidava una Bmw - sotto l'effetto di alcol e cocaina - contromano e con due ruote bucate. E' accaduto a Formia l'altra sera. L'uomo un 22enne originario della Tanzania e residente in città è stato denunciato dagli agenti del commissariato.



Quando lo hanno fermato, il giovane era in evidente stato di ebrezza alcolica, aveva difficoltà nel parlare e non si reggeva in piedi, tanto che gli agenti lo hanno portato in ospedale per accertamenti. Il 22enne è così risultato positivo alla cocaina e con un tasso alcolemico pari a 1,9 g.l. Per lui, inevitabile il ritiro della patente. © RIPRODUZIONE RISERVATA