Guasto sulla condotta idrica, manca l'acqua ai piani alti a Latina e in altri 5 comuni

Acqualatina segnala problemi di abbassamento della pressione idrica quasi in tutta Latina (tranne che nei borghi nord e allo Scalo), ma anche nei comuni di Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo nella zona bassa e a Borgo Montenero, a Sezze Scalo e anche a Terracina nella zona di Colle La Guardia 1-2.

«Si informa l’utenza - questo l'avviso di Acqualatina, società che gestisce il servizio idrico in provincia di Latina - che, a causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane, nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina è in corso un abbassamento di pressione, con interruzione del flusso nei piani alti delle abitazioni, che si protrarrà fino alle ore 17:00 di oggi, 25/07/2022».

«Le zone interessate - spiega la nota - sono:

Latina – intero comune tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo

Pontinia – intero comune

Sabaudia – intero comune

San Felice Circeo – Zona bassa e Borgo Montenero

Sezze – Sezze Scalo

Terracina – Colle La Guardia 1 e 2»

La società chiarisce che i tecnici «sono già al lavoro per risolvere il problema» e che verranno fornite «tempestive informazioni in caso di imprevisti. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083».