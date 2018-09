Guasto alla cucina a gas: spaventoso incendio in via Querce a Fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pauroso incendio poco dopo le 13 di oggi al civico 66 di via Querce. Un uomo stava cucinando quando il tubo del gas, probabilmente vecchio e usurato, ha preso fuoco generando un vasto rogo.Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Terracina e dei Falchi di Pronto Intervento che hanno fatto uscire gli inquilini, spento le fiamme e, soprattutto, estratto una bombola prima che, raggiunta dalle fiamme, generasse una deflagrazione dalle conseguenze inimmaginabili.Nessun ferito, fortunatamente, soltanto tanto spavento da parte dei diretti interessati e di alcune persone residenti nelle immediate vicinanze. Secondo gli agenti del commissariato di polizia di Fondi, che hanno condotto un veloce accertamento sul luogo dell'incendio, si sarebbe trattato di un banale incidente.La strada è stata precauzionalmente chiusa per un po' e poi riaperta dopo che i vigili del fuoco, supportati dagli uomini del presidente Mario Marino, hanno assicurato l'agibilità e la piena sicurezza dell'area interessata.