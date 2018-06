Guasto alle Sardellane, riduzione del flusso idrico in tutto il capoluogo. Disagi almeno fino alle 18

Acqualatina ha comunicato che è in corso una riduzione del flusso idrico nell'intero capoluogo e ciò potrebbe creare disagi soprattutto alle famiglie che vivono ai piani alti dei palazzi. Questo il messaggio inviato dall'Unità Pronto Intervento del gestore del servizio idrico: «Si informa l'utenza che, a causa di un guasto improvviso presso la centrale di Sardellane, nel Comune di Latina è in corso una riduzione Idrica con possibili interruzioni nei piani alti delle abitazioni, che si protrarrà fino alle ore 18:00 di oggi 09/06/2018. La zona interessata è l'intero Comune. I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti».

