Aprilia senza acqua a causa di un guasto. La società che gestisce il servizio idrico integrato, Acqualatina, informa che sono in corso lavori che si protrarranno fino alle 22 in via Carroceto.L'interruzione riguarda l'intero comune esclusi Campoleone, Campoverde e Colle di Mare.



Autobotti sono disponibili in via Mascagni,via Tiberio e via Galilei